UP Corona Update: यूपी में फिर पैर पसार रहा कोरोना वायरस, बीते 24 घंटे में मिले 180 नए संक्रमित, जानें ताजा अपडेट

UP Covid Update: उत्तर प्रदेश समेत देश भर में एक बार फिर कोरोना पैर पसार रहा है. यूपी के कई जिलों में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है. बढ़ते कोविड के मामले को देखते हुए योगी सरकार (Yogi Govt Alert on Corona) प्रदेश के सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स और सरकारी एवं निजी अस्पतालों को सतर्क (Covid Alert in UP) रहने का निर्देश जारी कर किया है. बुधवार को प्रदेश में एक्टिव कोविड केस की संख्या करीब 650 पहुंच गई है.

मंगलवार को मिले 180 नए मरीज

प्रदेश में कोविड मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. ताजा आंकड़ों के मुताबिक, यूपी में बीते 24 घंटे में 180 नए मरीज मिले हैं. जो पिछले दिन की तुलना में दोगुने हैं. अब प्रदेश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 640 हो गई है. इसमें सर्वाधिक 65 गौतमबुद्ध नगर, 15 लखनऊ, 14 गाजियाबाद, 12 सीतापुर में मिले हैं. अन्य जिलों में 10 से कम मरीज मिले हैं. इस दौरान 82 मरीज स्वस्थ हुए हैं.

लखनऊ में 15 नए मामले

लखनऊ में 15 नए मामलों के साथ एक दिन में कोविड-19 में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इसके साथ सक्रिय मामलों की संख्या 70 हो गई है. 15 नए मामलों में सबसे ज्यादा अलीगंज से सामने आए, जहां चार पुरुषों और दो महिलाओं में संक्रमण पाया गया. पॉजिटिविटी रेट (प्रति 100 टेस्ट में पॉजिटिव सैंपल) भी 15 दिनों में 0.6 से बढ़कर 1.1 हो गया है.

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनोज अग्रवाल ने कहा कि हम वायरस के संचरण को खत्म करने के लिए ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. प्रत्येक सकारात्मक मामले के लिए लगभग 50 व्यक्तियों का परीक्षण किया जा रहा है. लोगों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना शुरू करना चाहिए. हालांकि, पिछले कुछ दिनों में रिपोर्ट किए गए कोविड-19 मामलों में कोई गंभीरता नहीं देखी गई है, फिर भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है. अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि जब वे सार्वजनिक स्थानों पर घूमें तो मास्क लगाएं. साथ ही भीड़-भाड़ वाली जगहों से बचें.

उत्तराखंड में बढ़ रहे कोरोना के मामले

वहीं, पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना के 45 नए मरीज मिले हैं. जिनमें से केवल 35 नए मरीज राजधानी देहरादून में मिले हैं. प्रदेश में सक्रिय कोरोना के मरीजों की संख्या 96 हो गई है. स्वास्थ्य मंत्री ने वैक्सीनेशन अभियान को तेज करने के लिए निर्देश जारी किया है. जानकारी के मुताबिक, वैक्सीनेशन का बड़ा अभियान जल्द शुरू होगा.

भारत में कुल एक्टिव केसों की संख्या

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, भारत ने 3,038 नए कोरोनोवायरस मामले दर्ज किए, जबकि सक्रिय मामले बढ़कर 21,179 हो गए हैं. बीते 24 घंटे में नौ मरीजों की मौत हुई है, जिसके बाद संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,30,901 हो गई. वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी बीते 24 घंटों में 521 नए मामले सामने आ चुके हैं.

