DA and Bonus on Diwali in UP: यूपी में DA इजाफे के साथ अक्टूबर में जल्द मिलेगी सैलरी-बोनस, योगी सरकार दिवली में देगी डबल गिफ्ट

DA and Bonus on Diwali in UP: योगी सरकार दीपावली से पहले राज्य कर्मचारियों को तोहफा देने जा रही है. अक्टूबर महीने में कर्मचारियों को सैलरी के साथ बोनस और बढ़ा हुआ डीए भी मिलेगा.