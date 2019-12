हैदराबाद एनकाउंटर: पूर्व CM मायावती को यूपी पुलिस का जवाब, कहा- 'जंगलराज पहले था, अब नहीं है'

लखनऊ: हैदराबाद (Hyderabad) में महिला वेटनेरी डॉक्टर गैंगेरेप-हत्या मामले (Hyderabad gangrape) के आरोपियों को शनिवार सुबह एनकाउंटर (encounter) में मार गिराया गया. इस प्रतिक्रिया देते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि हैदराबाद पुलिस से यूपी पुलिस को प्रेरणा लेनी चाहिए. मायावती के इस बयान पर यूपी पुलिस ने जवाब दिया है.

यूपी पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि आंकड़े खुद को साबित करते हैं. प्रदेश में जंगलराज बीते समय की बात है. जो अब नहीं है. पिछले दो सालों में 103 अपराधी मारे गए हैं और 1859 अपराधी मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किए गए हैं. 17745 अपराधियों ने खुद ही सरेंडर कर दिया है या अपनी बेल खत्म करवाई है. बहुत मुश्किल है राज्य का मेहमान बनने में.

The figures speak for themselves. Jungle Raj is a thing of the past. No longer now.

103 criminals killed and 1859 injured in 5178 police engagements in the last more than 2 years.

17745 criminals surrendered or cancelled their own bails to go to jail.

Hardly state guests. https://t.co/8ed1bqltRd

— UP POLICE (@Uppolice) December 6, 2019