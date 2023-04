UP Board 10th Result Topper List : यूपी बोर्ड हाईस्कूल रिजल्ट में लड़कियों ने बाजी मारी, प्रियांशी सोनी टॉप पर, देखें LIST

UP Board 10th Result out check Topper list : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद आज दोपहर 1.30 बजे 10वीं और 12वीं कक्षा के रिजल्ट घोषित हो गया है. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद दोपहर 1.30 बजे 10वीं और 12वीं कक्षा के रिजल्ट घोषित हो गया है. यूपी बोर्ड का हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 के रिजल्ट में लड़कियों ने लड़कों पर फिर बाजी मारी है. हाईस्कूल में 89.78 फीसदी परीक्षार्थी पास हुए हैं. हाईस्कूल में 86.64 फीसदी बालक और बालिकाओं में 93.34 फीसदी ने परीक्षा पास की. यूपी बोर्ड के निदेशक डॉ महेन्द्र देव और यूपी बोर्ड के सचिव दिब्य कांत शुक्ल ने घोषित किया रिजल्ट. यूपी बोर्ड की ऑफिसियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर परिणाम चेक करें. होम पेज पर जाकर UP Board 10th Result 2023 लिंक पर क्लिक करें. अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और स्कूल कोड दर्ज कर क्लिक करें. आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर खुल कर जाएगी. अपनी मार्कशीट का एक प्रिंटआउट भी जरूर निकाल लें