PM Kisan Samman Nidhi 13th Installment : पीएम किसान सम्‍मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए अच्‍छी खबर है. पीएम किसान सम्‍मान निधि की 13वीं किस्‍त की तारीख का ऐलान हो गया है. सरकार होली से पहले लाभार्थियों के खाते में 2 हजार रुपये भेजकर होली का तोहफा देने जा रही है.

कृषि मंत्री ने दी जानकारी

मीडिया रिपोर्ट की मानें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी सोमवार (27 फरवरी) को कर्नाटक के बेलगावी में PM Kisan Samman Nidhi योजना के तहत लाभार्थी किसान परिवारों के खाते में 13वीं किस्त हस्तांतरित करेंगे और किसान भाइयों एवं बहनों से संवाद करेंगे. यह जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्वीट कर दी है.

I look forward to being in Karnataka tomorrow, 27th February. At a programme in Shivamogga, will be inaugurating various development works including the airport. After that will be in Belagavi, where the 13th instalment of PM Kisan would be disbursed. https://t.co/dDdWUq7fLS

— Narendra Modi (@narendramodi) February 26, 2023