Train Ticket Booking: ट्रेन टिकट के नाम ये 3 गलतियां पड़ेंगी भारी, रेलवे अनवैलिड कर देगा टिकट बुकिंग

Train Ticket Booking : रेलवे में आजकल 90 फीसदी से ज्यादा रेलयात्री अब ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, लेकिन 10 फीसदी ऐसे लोग जो इंटरनेट के कम जानकार होते हैं, वो विंडो टिकट ही बुक कराते हैं. ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग के बाद तमाम लोग ई-टिकट की फोटोकॉपी रखते हैं तो नई पीढ़ी के लोग मोबाइल पर ही टिकट की रसीद या एसएमएस ही दिखाकर काम चला लेते हैं. टिकट के साथ टीटीई अक्सर फोटो आईडी कार्ड भी मांगते हैं. लेकिन अगर विंडो टिकट बुक कराते हैं औऱ वो रेल टिकट लेकर आप रेल यात्रा नहीं करते हैं तो मुश्किल में पड़ सकते हैं.

ऐसा इसलिए कि रिजर्वेशन काउंटर से विंडो टिकट बुकिंग के आधे घंटे बाद ही कैंसल कराया जा सकता है. ऐसे में अगर आप विंडो टिकट के साथ यात्रा नहीं कर रहे हैं तो टीटीई यह तय नहीं कर सकता कि कहीं वो टिकट कैंसल कराया तो नहीं गया है. जबकि ऑनलाइन टिकट कैंसल होने के बाद उसका स्टेटस तुरंत ही उसे पता चल जाता है.

ऐसे में अगर विंडो टिकट की फोटो को टीटीई अमान्य कर सकता है, आईडी कार्ड दिखाने के बावजूद टीटीई आप पर जीएसटी समेत जुर्माना लगा सकता है. ट्रेन टिकट दूसरे को देने की आशंका भी विंडो टिकट में रहती है, लिहाजा रिजर्वेशन काउंटर का ओरिजनल टिकट ही आपके पास होना चाहिए. जुर्माने की रकम न देने पर जीआरपी के जरिये आप पर मुकदमा भी दर्ज कराकर जेल भेजा जा सकता है.

टिकट का नाम ध्यान से भरें

रेल टिकट बुक करते वक्त भी हम अक्सर उसमें अपना कोई भी नाम भर देते हैं. ऐसा ही एक केस आया, जिसमें एक रेलयात्री ने अपना घरेलू नाम टिकट बुक करते वक्त लिख दिया. फिर जब ट्रेन में उससे जब आईडी कार्ड मांगा गया तो उसमें कुछ औऱ नाम था. तमाम सफाई के बावजूद टीटीई नहीं माना और टिकट अनवैलिड बताने के साथ उसे जुर्माना भरना पड़ा.

