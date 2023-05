UP Police Constable Recruitment 2023: यूपी पुलिस में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्‍छी खबर है. यूपी पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर कुशल खिलाड़ियों की सीधी भर्ती की जाएगी. इसके लिए शासन स्‍तर से मंजूरी मिल गई है. यूपी के डीजीपी राजकुमार विश्‍वकर्मा ने इसकी जानकारी दी है. यूपी डीजीपी के मुताबिक, अगले महीने से भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.

यूपी डीजीपी ने दी जानकारी

डीजीपी राजकुमार विश्‍वकर्मा ने ट्वीट कर बताया कि यूपी में कुशल खिलाड़ी कोटे के तहत 450 उभ्‍यर्थियों की भर्ती सफलतापूर्वक हो चुकी है. उन्‍होंने बताया कि सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने 345 अतिरिक्‍त खिलाड़ियों की भर्ती के लिए मंजूरी दे दी है. उन्‍होंने कहा कि अगले महीने से भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. प‍ुलिस भर्ती बोर्ड इसके लिए तैयारी में जुट गया है. बता दें कि इससे पहले साल 2022 में 534 पदों पर कुशल खिलाड़ियों के लिए सीधी भर्ती निकाली गई थी. इनमें 335 पुरुष व 199 महिला कुशल खिलाड़ियों का चयन होना था.

