यूपी-उत्तराखंड की इन बड़ी खबरों पर बनी रहेगी नजर, एक क्लिक पर पढ़ें 17 मई के बड़े समाचार

UP Uttarakhand News Today: आज 17 मई 2022, दिन मंगलवार है. हम रोज हम अलग-अलग खबरों से दो-चार होते हैं. आजमगढ़-माफिया कुंटू सिंह को मंगलवार को सजा सुनाई जा सकती है....वाराणसी-ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट मंगलवार को कोर्ट को सौंपेंगी...इसके अलावा जानें आज यूपी उत्तराखंड में क्या खास रहेगा.