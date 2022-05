यूपी-उत्तराखंड की इन बड़ी खबरों पर बनी रहेगी नजर, एक क्लिक पर पढ़ें आजम खान की रिहाई समेत 20 मई के बड़े समाचार

UP Uttarakhand News Today: आज 20 मई 2022, दिन शुक्रवार है. हम रोज हम अलग-अलग खबरों से दो-चार होते हैं. सपा नेता आजम खान 27 महीने के कारावास के बाद शुक्रवार को रिहा हो सकते हैं.सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है. हमारी आंखों के सामने से कई सारी खबरें गुजरती हैं. इसके अलावा जानें आज यूपी उत्तराखंड में क्या खास रहेगा.