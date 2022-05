आज की ताजा खबर : यूपी-उत्तराखंड की इन बड़ी खबरों पर बनी रहेगी नजर, एक क्लिक पर पढ़ें 28 मई के बड़े समाचार

आज 28 मई 2022, दिन शनिवार है. हम रोज हम अलग-अलग खबरों से दो-चार होते हैं. हमारी आंखों के सामने से कई सारी खबरें गुजरती हैं. सीएम धामी के समर्थन में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करेंगे.