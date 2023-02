Aero india 2023 live update: एशिया का सबसे बड़ा एयरो शो क्यों है खास, हिस्सा लेंगे 98 देश, 809 कंपनियां

Aero india 2023 live update: प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने सोमवार को एयरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण का उद्घाटन किया. पांच दिन होने वाले इस एशिया के सबसे बड़े एयरो शो के जरिए स्वदेशी उपकरणों/प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने और विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी बनाने पर फोकस किया जाएगा. इस एयर शो में कुल 98 देश हिस्सा ले रहे हैं, साथ ही 809 कंपनियां देश की एयरोस्पेस और रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगी.

इस एयर शो में 29 देशों के एयर चीफ, और 32 देशों के रक्षामंत्री समेत कुल 98 देश हिस्सा ले रहे हैं. इस शो के जरिए भारत के डिफेंस क्षमता को प्रमुखता से दिखाया जाएगा.5 दिन के एयरो शो को मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड के विजन को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. एयरो इंडिया 2023 की थीम ''द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज'' है.

Bengaluru | Models of India’s futuristic indigenous aircraft including 5th Generation Advanced Medium Combat Aircraft, LCA Mark 2 & naval Twin Engine Deck-based fighter jet showcased at the India Pavilion at this Aero India.All the aircraft are in different stages of development. pic.twitter.com/E5f4jX6TAO

