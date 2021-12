Bank Holidays in January 2022: जनवरी 2022 में 16 दिन नहीं होंगे बैंकों में कोई काम, यहां देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

Bank Holidays in January 2022: नया साल शुरू (New Year 2022) होने में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं. ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने नए साल के पहले महीने यानी जनवरी 2022 (January 2022) के लिए बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है. अगर आपको भी अगले महीने बैंक से जुड़ा कोई भी काम करना है, तो यह आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप घर से निकलने के पहले बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट (Bank Holidays in January 2022) एक बार जरूर देख लें.

E-shram Card: ई-श्रम पोर्टल पर ऐसे कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, जानें क्या होते हैं फायदे

नए साल की शुरुआत शनिवार के दिन हो रही है. साथ ही साल का पहला दिन होने के कारण 1 जनवरी 2022 को बैंकों में छुट्टी रहेगी. बता दें, अगले महीने में कुल 16 दिन बैंकों में छुट्टियां (Bank Holidays) रहेंगी. इनमें 5 रविवार की छुट्टी और 2 शनिवार की छुट्टियां शामिल हैं. हालांकि ये 16 दिन की छुट्टी पूरे देश में नहीं रहेगी. अलग-अलग राज्यों में मनाए जाने वाले त्योहारों के हिसाब से बैंकों में कामकाज बंद रहेगा. आरबीआई ने अनुसार, बैंकों के बंद होने से ऑनलाइन काम पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा. ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चालू रहेगा.

यहां देखें पूरी लिस्ट-:

1 जनवरी 2022 : नए साल के मौके पर आइजोल, चेन्नई, शिलांग और गंगटोक में बैंक बंद रहेंगे.

3 जनवरी 2022: नए साल सेलिब्रेशन/लासूंग के मौके पर आइजोल और गंगटोक के बैंक बंद रहेंगे.

4 जनवरी 2022: लासूंग पर्व के चलते गंगटोक के बैंक बंद रहेंगे.

11 जनवरी 2022: आइजोल में मिशनरी दिवस के मौके पर बैंकों में कामकाज बंद रहेगा.

12 जनवरी 2022: कोलकाता में स्‍वामी विवेकानंद जयंती के मौके पर बैंक में रहेगी छुट्टी.

14 जनवरी 2022: मकर संक्रांति और पोंगल के मौके पर बैंकों में काम बंद रहेगा.

15 जनवरी 2022: उत्तरायण पुण्यकाल मकर संक्रांति पर्व/पोंगल के तहत बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, गंगटोक में बैंक बंद रहेंगे

18 जनवरी 2022: चेन्नई में थाईपुसम उत्सव के मौके पर बैंकों में छुट्टी रहेगी.

26 जनवरी 2022: गणतंत्र दिवस

वीकेंड पर भी बैंक रहेंगे बंद

इसके अलावा अगले महीने में 8 जनवरी को दूसरा शनिवार और 22 जनवरी को चौथा शनिवार पड़ रहा है, जिसके चलते बैंक बंद रहेंगे. साथ ही 5 रविवार की छुट्टियां पड़ रही हैं. इनमें 2 जनवरी, 9 जनवरी, 16 जनवरी, 23 जनवरी और 30 जनवरी शामिल हैं. जिसके चलते यूपी सहित देश के सभी बैंकों में छुट्टी रहेगी.

WATCH LIVE TV