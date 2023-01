IND VS NZ Match 2023: न्‍यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले वनडे और टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया. साथ ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले दो टेस्ट मैच के लिए भी खिलाड़ियों का चयन कर लिया गया है. बीसीसीआई (BCCI) ने इसकी जानकारी दी है.

देर रात बीसीसीआई ने की घोषणा

बीसीसीआई (BCCI) के मुताबिक, टी20 मैचों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले सूर्यकुमार यादव को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के लिए भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किया गया है. बता दें कि सूर्य कुमार श्रीलंका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था.

India’s squad for first 2 Tests vs Australia:

Rohit Sharma (C), KL Rahul (vc), Shubman Gill, C Pujara, V Kohli, S Iyer, KS Bharat (wk), Ishan Kishan (wk), R Ashwin, Axar Patel, Kuldeep Yadav, Ravindra Jadeja, Mohd. Shami, Mohd. Siraj, Umesh Yadav, Jaydev Unadkat, Suryakumar Yadav

