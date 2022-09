New Bhojpuri Song: नवरात्रि से पहले शिल्पी राज और गोलू गोल्ड का देवी गीत 'मेलवा घुमाई कईसे' रिलीज, वीडियो वायरल

Shilpi Raj And Golu Gold New Bhojpuri Devi Geet 2022: शारदीय नवरात्रि 2022 शुरू होने वाली है. 26 सितंबर को नवरात्रि का पहला दिन है. ऐसे में लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. नवरात्रि 2022 से ठीक पहले भोजपुरी देवी गीत भी रिलीज होने लगे हैं. ऐसे में भोजपुरी सिनेमा की ट्रेंडिंग सिंगर शिल्पी राज (Shilpi Raj) और गोलू गोल्ड (Golu Gold) का नया भोजपुरी गाना 2022 (New Bhojpuri Song 2022) 'मेलवा घुमाई कईसे' (Melwa Ghumai Kaise) भी रिलीज हो गया है.

शिल्पी राज और गोलू गोल्ड की आवाज ने किया फैंस पर जादू

भोजपुरी के सुपरस्टार सिंगर गोलू गोल्ड और ट्रेंडिंग स्टार शिल्पी राज का गाना 'मेलवा घुमाई कईसे' रिलीज के साथ ही इंटरनेट पर गर्दा उड़ा रहा है. फैंस इस गाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. गाने का टीजर गुरुवार को जारी हुआ था, जिसका वीडियो देख ही लग रहा था कि गाना धांसू होने वाला है. इस गाने में गोलू गोल्ड और शिल्पी राज की आवाज दर्शकों को खूब भा रही है. वहीं, लोग गोलू गोल्ड के साथ नेहा सिंह की जोड़ी को पसंद कर रहे हैं. लोग नेहा की अदाकारी देख कायल हो गए हैं. इस गाने को सुनने के बाद आपका भी मेला घूमने का मन करने लगेगा.

अब तक मिल चुके हजारों लाइक्स

'मेलवा घुमाई कईसे' गाने को सारेगामा हम भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है. इसके लिरिक्स आशुतोष तिवारी ने लिखे हैं. जबकि म्यूजिक आर्या शर्मा ने दिया है. 15 घंटे पहले रिलीज हुए इस गाने को खबर लिखने तक 132,498 व्यूज मिल चुके हैं. जबकि 6.8 हजार लाइक्स मिल चुके हैं. भोजपुरी दर्शक गाने पर खूब प्यार लुटा रहे हैं.

अरविंद अकेला कल्लू और शिल्पी राज का देवी गीत भी हुआ रिलीज

अरविंद अकेला कल्लू (Arvind Akela Kallu ) और शिल्पी राज (Shilpi Raj ) का नया भोजपुरी देवी गीत 2022(New Bhojpuri Devi Geet 2022) 'घरवा अइती ए जीजा' (Gharwa Aiti Ae Jija) यूट्यूब पर आउट हो गया है. इस गाने को वेब म्यूजिक भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया है. जिसे हजारों लोग देख चुके हैं. इस गाने में अरविंद अकेला कल्लू की साली की भूमिका में गोपालगंज की क्वीन शिल्पी राघवानी जनर आ रही हैं.