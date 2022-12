UP News: जानिए यूपी की किस जेल को FSSAI ने दी फाइव स्टार रेटिंग, कैदियों को मिल रहा उम्दा खाना

मोहित गोमत/बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की बुलंदशहर जेल (Bulandshahr) को फाइव-स्टार रेटिंग (Five Star Rating) से सम्मानित किया गया है. बता दें कि जेल की रसोई में पकाए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता ( Quality of Food) तथा भंडारण और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India) द्वारा पांच सितारा (Five Star Rating) रेटिंग दी गई है. आइए बताते हैं पूरा मामला.

मामले में बुलन्दशहर जेल अधीक्षक ने दी जानकारी

इस मामले में बुलन्दशहर जिला कारागार (Bulandshahr District Jail) के जेल अधीक्षक राजेन्द्र कुमार जायसवाल ने जानकारी दी. उन्होंने बताया कि एफएसएसएआई (FSSAI) की टीम ने कड़े उपायों पर रसोई की भोजन की गुणवत्ता, भंडारण व स्वच्छता का निरीक्षण किया था. इसके आधार पर बुलंदशहर जेल को एफएसएसएआई द्वारा यह सम्मान दिया गया है. टीम ने अपने निरीक्षण में पाया कि जेल अधिकारियों और बंदियों ने सौंदर्यीकरण, साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा के लिए व्यापक रूप से काम किया है.

खाना बनाते समय साफ-सफाई का रखा जा रहा पूरा ध्यान

आपको बता दें कि यहां बुलन्दशहर जेल (Bulandshahr Jail) में खाना बनाते समय पूरे साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है. खाना बनाते समय स्टाफ साफ एप्रन, पूरी बांह के दस्ताने और टोपी का भी इस्तेमाल करते हैं. गौरतलब है कि फर्रुखाबाद जेल के बाद बुलंदशहर जेल उत्तर प्रदेश से ये टैग पाने वाली दूसरी जेल बन गई है. वहीं, मेरठ जोन के जिलों की बात करें, तो में बुलन्दशहर की जिल जेल ऐसी जेल है, जिसे एफएसएसएआई ने पांच सितारा रेटिंग से नवाजा है.

