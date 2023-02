Chetan Sharma Resigns Memes: चेतन शर्मा के इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़, यूजर्स ने दिए ये रिएक्शन

Chetan Sharma Resigns Memes: बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा (Chetan Sharma resigns) ने 'स्टिंग ऑपरेशन' के बाद 17 फरवरी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने अपने इस्तीफा बीसीसीआई सचिव जय शाह को भेज दिया था, जिसे मंजूर कर लिया गया है. वह 40 दिन पहले 7 जनवरी 2023 को दोबारा मुख्य चयनकर्ता की कुर्सी पर बैठे थे. चीफ सेलेक्टर पद से छु्ट्टी होने के बाद सोशल मीडिया पर वह सोशल मीडिया पर ट्रेड कर रहे हैं, ट्विटर पर उनको लेकर मीम्स वायरल हो रहे हैं.

Chetan Sharma sent his resignation to BCCI secretary Jay Shah.

Last line of the resignation of Chetan Sharma. pic.twitter.com/HSZnUSvCyz

— Vishal Deshmukh (@kaafiAverage) February 17, 2023