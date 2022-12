चिकन टिक्का मसाला की रेसिपी इजाद करने वाले शेफ अली अहमद का निधन, दिलचस्प है इस डिश के बनने की कहानी

नई दिल्ली: अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं तो आपने चिकन टिक्का का टेस्ट जरूरी लिया होगा. इसके लाजवाब स्वाद का जादू नॉनवेज खाने वालों के सिर चढ़कर बोलता है, इसकी स्वादिष्ट रेसिपी बनाने का श्रेय स्कॉटलैंड के शेफ अली अहमद को जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हीं ने चिकन टिक्का मसाले की रेसिपी बनाई थी. चिकन टिक्का मसाला के अविष्कार के पीछे भी दिलचस्प कहानी है.

रेसिपी इजाद करने वाले अली अहमद का 77 साल की उम्र में निधन हो गया. अली अहमद पाकिस्तानी मूल के थे, जो बाद में परिवार सहित ग्लासगो में रहने लगे. यहां उन्होंने साल 1964 में ग्लासगो के पश्चिमी छोर पर शीश महल रेस्तरां खोला. उनके निधन की जानकारी उनसे रेस्तरां शीशमहल के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से शेयर की गई है. उनको श्रद्धांजलि देने के लिए रेस्तरां को 48 घंटों के लिए बंद कर दिया गया है. साथ ही स्तरां ने मंगलवार को होने वाले अंतिम संस्कार की डिटेल्स भी साझा की गई है.

Mr Ali #shishmahal just passed away this morning we are all absolutely devastated and heartbroken #ripmrali #shishmahal #mrali pic.twitter.com/TX92vsfpAB

— SHISH MAHAL (@SHISHMAHAL1) December 19, 2022