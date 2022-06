CM योगी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री, गृहमंत्री समेत इन लोगों ने दी ट्विटर पर बधाई

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज 51 वां जन्मदिन पूरे प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में अलग-अलग तरीके से मनाया जा रहा है. जिसमें गोरखपुर, वाराणसी मथुरा अयोध्या प्रमुख हैं. सीएम योगी को जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत वरिष्ठ नेताओं ने ट्विटर पर बधाई दी.

पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा-

"Birthday greetings to UP’s dynamic Chief Minister @myogiadityanath Ji. Under his able leadership, the state has scaled new heights of progress. He has ensured pro-people governance to the people of the state. Praying for his long and healthy life in service of the people."

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर सीएम योगी को दी बधाई

मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं. मोदी जी के मार्गदर्शन में आपने जिस प्रकार उत्तरप्रदेश को गुंडाराज व माफियाराज से मुक्त कर विकासोन्मुख शासन दिया है. उससे प्रदेश प्रगति के नए कीर्तिमान बना रहा है. आप स्वस्थ रहें व दीर्घायु हों ऐसी ईश्वर से कामना करता हूं.

मुख्यमंत्री धामी ने ट्वीट पर दी बधाई

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट पर लिखा- देवभूमि के सपूत एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।मैं बाबा केदार से आपके आरोग्य, सुयशपूर्ण एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं. आपके कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सतत विकास के नए आयाम स्थापित करता रहे.

केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर सीएम योगी को दी बधाई

केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्विटर पर लिखा- "उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ @myogiadityanath जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं... ईश्वर से आपकी दीर्घायु और स्वस्थ व सुखी जीवन की मंगलकामना करता हूं."

डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्या का किया ट्वीट

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या का ट्वीट- "ओजस्वी वक्ता व कर्मठ व्‍यक्तित्‍व के धनी एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. प्रभु श्रीराम जी से प्रार्थना है कि आप दीर्घायु हों और सदैव स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें."

सपा नेता शिवपाल यादव ने किया ट्वीट

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व विधायक शिवपाल यादव का ट्वीट- "उत्तर प्रदेश के संत हृदय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य और मंगलमय व दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं."

डिप्टी CM ब्रजेश पाठक

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का ट्वीट सीएम योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी. लिखा- "उत्तर प्रदेश के कर्मशील, कर्मठ यशस्वी मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं."

सीएम योगी के अलावा इनका भी है जन्मदिन

आपको बता दें कि आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा ऐक्‍ट्रेस रंभा, क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे, फिल्मकार मुकेश भट्ट और ऐक्‍टर राजीव पॉल का जन्मदिन है.

गोरखनाथ मंदिर परिसर की गौशाला में सीएम ने किया पौधरोपण

वहीं, आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है. जिसको देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर गौशाला में पौधरोपण किया.

सीएम योगी जन्मदिन के लिए 5100 किलो का लड्डू बनाया गया

वहीं राम नगरी अयोध्या में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन मनाया जा रहा है. बता दें कि कैसरगंज से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने सीएम योगी का जन्मदिन मनाएंगे, जन्मदिन के लिए 5100 किलो का लड्डू बनाया गया है. साथ ही अयोध्या के साधु संतों व 5 लाख समर्थकों के साथ भव्य आयोजन हो किया जा रहा है.