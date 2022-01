Booster Dose: 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कल से लगेगी कोरोना की प्रिकॉशन डोज, CoWIN पर शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन

Booster Dose: देश में 10 जनवरी यानी सोमवार से हेल्थ वर्कर (Health workers), फ्रटंलाइन वर्कर और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना की तीसरी बूस्टर डोस (Booster Dose) यानी की प्रिकॉशन डोज (Precaution Dose) लगनी शुरू हो जाएगी. किशोरों के बाद अब देश में कोरोना वैक्सीन की (Corona Vaccine) एहतियात खुराक देने के लिए तैयारियां कर ली गई हैं.

अब लगेगी बूस्टर डोज

भारत में कोरोना (Corona Case) एक बार फिर से अपने पैर पसारता जा रहा है. हर दिन कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है. इसके लाथ ही वैक्सीनेशन का काम भी लगातार जारी है. 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन (Vaccination for Children) का कार्य शुरू किया गया. इसके बाद अब सोमवार से कोरोना की बूस्टर डोज (Corona Booster Dose) लगनी शुरू हो जाएगी.

ऑनलाइन करें अप्वांइटमेंट बुक

25 दिसंबर 2021 की शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज (Precaution Dose) दिए जाने का ऐलान किया था. उन्होंने कहा था कि हेल्थ वर्करों, फ्रंटलाइन वर्करों व सीनियर सिटिजन (Senior Citizen) के लिए कोरोना वैक्सीन के तीसरे डोज की प्रक्रिया की शुरुआत 10 जनवरी से की जाएगी. बता दें कि, प्रिकॉशन डोज के लिए अपॉइटमेंट शनिवार यानी 8 जनवरी, 2022 से शुरू हो जा चुका है. आप इसके ऑनलाइन भी अप्वांइटमेंट बुक कर सकते हैं और सीधा वैक्सीन सेंटर (Vaccine Center in UP) पर भी जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं.

Persons aged 60 years and above with co-morbidities are eligible for booster dose from 10th January, 2022. Register now: https://t.co/lXDrEcrJU3 #IndiaFightsCorona #LargestVaccineDrive pic.twitter.com/CxB86eiHEJ

— MyGovIndia (@mygovindia) January 8, 2022