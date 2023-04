CSK vs LSG Live Streaming: लखनऊ सुपर जायंट्स का आज चेन्नई सुपरकिंग्स से होगा सामना, जानिए कब,कहां और कैसे देखें लाइव स्ट्रीमिंग

CSK vs LSG Live Streaming: महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की कप्तानी वाली चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) और केएल राहुल की लखनऊ सुपरजांयट्स के बीच आज यानी 3 अप्रैल को मुकाबला खेला जाएगा. आईपीएल के 16वें सीजन में दोनों टीमें एक-एक मैच खेल चुकी हैं, जहां सीएसके को गुजरात जायंट्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा है जबकि लखनऊ ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीत से शुरुआत की है. जानिए आज के मैच से जुडी अपडेट और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग आप कहां देख सकते हैं.

कहां देख सकते हैं मैच की लाइव स्ट्रीमिंग (How To Watch CSK vs LSG match Live Streaming)

चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच होने वाले मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप जियो सिनेमा एप पर देख सकते हैं. बता दें कि जियो के अलावा अन्य नेटवर्क के यूजर्स भी मैच का लुत्फ ले सकेंगे. इसके लिए जियो सिनेमा एप को स्मार्टफोन में इंस्टाल करना होगा. इस बार हिंदी-भोजपुरी सहित कुल 12 भाषाओं में कमेंट्री हो रही है. इसके अलावा टीवी पर आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल्स पर मैच का लाइव प्रसारण देख सकते हैं.

कब खेला जाएगा मैच

चेन्नई सुपरकिंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 16वें सीजन में पहली बार आमने-सामने होंगी. जहां एमए चिदंबरम स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच मुकाबला खेला जाएगा. भारतीय समयानुसार टॉस 7 बजे होगा जबकि 7.30 बजे दोनों टीमें मैदान पर उतरेंगी.

CSK vs LSG Dream11 Prediction: इन 11 प्लेयर्स पर दांव लगाकर हो सकते हैं मालामाल!

चेन्नई सुपर किंग्स संभावित प्लेइंग इलेवन

डीवॉन कॉनवे, अंबाती रायडू, रितुराज गायकवाड़, मोईन अली, बेन स्टोक्स, शिवम दुबे, रवींद्र जडेजा, मिचेल सेंटनर, एमएस धोनी (कप्तान), दीपक चाहर, आरएस हैंगरगेकर.

CSK इम्पैक्ट प्लेयर विकल्प: तुषार देशपांडे, सुभ्रांशु सेनापति, अजिंक्य रहाणे, निशांत सिंधु.

लखनऊ सुपर जायंट्स संभावित प्लेइंग इलेवन

केएल राहुल (कप्तान), मार्कस स्टोइनिस, दीपक हुड्डा, काइल मेयर्स, क्रुणाल पांड्या, आयुष बडोनी, निकोलस पूरन, आवेश खान, मार्क वुड, रवि बिश्नोई, जयदेव उनादकट.

एलएसजी इम्पैक्ट प्लेयर विकल्प: यश ठाकुर, कृष्णप्पा गौतम, प्रेरक मांकड़, अमित मिश्रा.