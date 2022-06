सावधान! Whatsapp यूजर्स भूलकर भी न करें ये गलती, वरना बैन हो जाएगा अकाउंट

नई दिल्लीः आज का दौर सोशल मीडिया (Social Media) का है, यह हर किसी के जीवन का खास हिस्सा बन गया है. इसकी वजह से हमें देश-दुनिया में क्या हो रहा है, इस बारे में फौरन सभी जानकारी मिल जाती है. वहीं, कई बार हम यह नहीं जान पाते हैं कि जो कुछ भी हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, वो सही है या गलत. ऐसे में जाने-अनजाने में हम आपत्तिजनक (Objectionable) चीजें भी शेयर कर देते है. बाद में कई बार इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है. कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बाद अब Whatsapp भी ऐसे यूजर्स के खिलाफ सख्त एक्शन ले रहा है.

व्हाट्सऐप ने बैन किए करीब 16 लाख अकाउंट

व्हाट्सऐप ने अप्रैल माह में ही लगभग16 लाख अकाउंट बैन कर दिए थे. अकाउंट बैन करने के पीछे व्हाट्सऐप द्वारा अपना स्पष्टीकरण भी दिया गया था. इन अकाउंट में 122 ऐसे थे जो किसी की शिकायत पर बैन किए गए थे, जबकि 16.66 लाख अकाउंट खुद व्हाट्सऐप ने बैन कर दिए थे.

ये है अकाउंट बैन करने का कारण

बता दें कि एक बार व्हाट्सअप अकाउंट बैन होने पर आप दोबारा व्हाट्सऐप यूज नहीं कर पाएंगे. व्हाट्सऐप द्वारा गलत और हॉर्मफुल एक्टिविटी में लिप्त यूजर्स के अकाउंट पर ये कार्रवाई की गई थी. कंपनी के पास पूरा अधिकार है वो ऐसे लोगों का अकाउंट बैन कर सकती है, जो उसके नियम और शर्तों पर खरे नहीं उतरते हैं.

अकाउंट बैन होने पर ऐसे पता चलेगा

व्हाट्सऐप लगातार ऐसे यूजर्स की पहचान कर रहा है, जो स्कैम, स्पैम या हॉर्मफुल डेटा शेयर करते हैं. एक बार अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, तो इसके बाद आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एक ही नोटिफिकेशन दिखाई देने लगेगा. जैसे ही आप अपना व्हाट्सऐप ओपन करेंगे आपको 'This Account is not allowed to use Whatsapp' का मैसेज लिखा आता है.

अगर गलती से हो जाए Whatsapp अकाउंट बैन

ऐसे में अगर आपको लगता है कि आपका अकाउंट गलती से बैन हुआ है, तो आप अपना स्पष्टीकरण व्हाट्सऐप को दे सकते हैं. ऐसे में आपके पास अपना अकाउंट दोबारा ओपन करवाने का एक और मौका होगा. यहां मैसेज ओपन करने के बाद आपको 'Support' नजर आएगा. इस पर क्लिक करते ही आपको अपना स्पष्टीकरण और फाइल भेजने का ऑप्शन मिलेगा है. यहां आपको नंबर और ई-मेल आईडी दर्ज करना होता है. यह प्रोसेस पूरी करने के बाद सही पाए जाने की स्थिति आपका अकाउंट दोबारा ओपन कर दिया जाएगा.

