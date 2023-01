Auto Taxi Kiraya in Delhi NCR: यूपी से दिल्ली जाना महंगा होगा, NCR के यात्रियों के लिए बुरी खबर

Auto Taxi Kiraya in Delhi NCR: यूपी से दिल्‍ली जाने वालों के लिए बुरी खबर है. दिल्‍ली सरकार ने बुधवार को ऑटो और टैक्‍सी के किराए में बढ़ोतरी कर दी. इसके चलते ऑटो और टैक्‍सी से चलने वालों की जेब ढीली पड़ने वाली है. दिल्‍ली सरकार की ओर से बढ़ाया गया किराया तत्‍काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.

CNG के लगातार बढ़ रहे दाम के चलते बढ़ा किराया

दरअसल, CNG के लगातार बढ़ रहे दामों को लेकर दिल्‍ली सरकार ने ऑटो-टैक्‍सी किराए की नई दरें तय कर दीं. इसके मुताबिक, ऑटो मीटर अब 25 के बजाय 30 रुपये से शुरू होगा. वहीं, प्रति किलोमीटर का किराया अब 9.5 रुपये के बजाय 11 रुपये हो जाएगा. वहीं, न्यूनतम 40 रुपये किराये के बाद नॉन एसी टैक्सियों के लिए यात्रियों को अब प्रति किलोमीटर 17 रुपये देने होंगे. पहले यह शुल्क 14 रुपये प्रति किलोमीटर था. एसी टैक्सी का किराया 16 रुपये प्रति किमी से बढ़ाकर 20 रुपये प्रति किलोमीटर कर दिया गया.

Delhi government notifies new rates of auto-taxi fare, Auto meter will now be down from Rs 30 instead of Rs 25 and after that the fare per km will be Rs 11 instead of Rs 9.5.

— ANI (@ANI) January 11, 2023