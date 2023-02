Earthquake in tajikistan 2023 Live Updates: भूकंप से डोली तजाकिस्तान-अफगानिस्तान की धरती, 6.8 रही तीव्रता

Earthquake in tajikistan 2023 Live Updates: तजाकिस्तान और अफगानिस्तान में गुरुवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.8 मापी गई है. भूकंप के झटके चीन के सीमाई इलाके में भी महसूस किए गए. अमेरिकन जियोलाॉजिकल सर्वे के मुताबिक पूर्वी तजाकिस्तान में भूकंप की तीव्रता 6.8 रही है, रिपोर्ट्स के मुताबिक भूकंप की वजह से अब तक किसी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है.

रॉयटर्स के मुताबिक, भूकंप से चीन के सीमाई इलाके भी प्रभावित हुए हैं. यहां के शिनजियांग और तजाकिस्तान के बॉर्डर के पास 7.2 तीव्रता के झटके महसूस किए गए. वहीं अफगानिस्तान में सुबह करीब 6.07 मिनट पर और 6.25 मिनट पर दो बार भूकंप के झटके महसूस किए गए. बता दें कि हाल ही में तुर्की और सीरिया में भूकंप की वजह से भारी तबाही देखने को मिली थी.

Earthquake of Magnitude:6.7, Occurred on 23-02-2023, 06:07:44 IST, Lat: 38.01 & Long: 73.33, Depth: 113 Km ,Location: 265km ENE of Fayzabad, Afghanistan for more information Download the BhooKamp App https://t.co/kuSdlp2RlF @ndmaindia @Indiametdept @DDNewslive @Dr_Mishra1966 pic.twitter.com/fJ1IW8qG5T

— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) February 23, 2023