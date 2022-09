Fatehgarh: सीएम योगी के नाम से डरने वाले कैदी, पूरी करेंगे मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना का काम, जानिए कैसे?

फर्रुखाबाद: कभी आपने सोचा है कि अपने जुर्म की सजा काट रहे कैदी विकास के काम में भी अपना योगदान दे सकते हैं. अगर नहीं सोचा तो चलिए हम आपको बताते हैं. कैसे उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) कैदी विकास के काम में भागीदार बनेंगे. दरअसल, फतेहगढ़ जिला कारागार ( District Jail Farrukhabad ) लगातार इन दिनों सुर्खियों में है. फाइव स्टार रेटिंग (Five Star Rating) मिलने के साथ-साथ ही कारागार के बंदी ( Prisoners ) जल्द ही वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट ( One District One Product ) पर काम करेंगे.

मुख्यमंत्री की योजना को आगे बढ़ाएंगे कैदी

आपको बता दें कि फतेहगढ़ जेल के कैदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ( CM Yogi Adityanath ) की महत्वाकांक्षी योजना 'वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट' योजना के काम में भागीदार बनेंगे. ताकि मुख्यमंत्री योगी के सपने को साकार कर सकें. दरअसल, फतेहगढ़ जिला कारागार का निरीक्षण करने पहुंचे सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने ये तमाम जानकारी दी.

सदर विधायक ने दी जानकारी

मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक ने बताया कि जेल में अपराधी बेहतर व्यवस्था में जीवन यापन कर रहे हैं. चाहे वह स्काउट एंड गाइड की ट्रेनिंग हो या फिर कौशल विकास मंच. उन्होंने बताया कि अब कैदी जल्द ही वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट पर भी काम करने जा रहे हैं. फर्रुखाबाद का वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट छपाई उद्योग पर आधारित है. इसको लेकर अब कैदी जेल में छपाई का काम शुरू करेंगे. जल्द ही इन कैदियों के हाथ से छपाई किए गए कपड़े आम जनता तक पहुचेंगे.

