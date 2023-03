GATE 2023 Result live: IIT कानपुर बस कुछ ही देर में जारी करेगा गेट 2023 परीक्षा का रिजल्ट, ऐसे कर पाएंगे चेक

GATE 2023 Result live: ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) रिजल्ट 2023 का इंतजार कर उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर है. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर (IIT Kanpur GATE Result 2023 Released) आज यानी 16 मार्च 2023 को गेट 2023 रिजल्ट जारी करने जा रहा है. जानकारी के मुताबिक आज शाम 4 बजे तक परिणाम जारी किए जा सकते हैं. नीचे जानिए आईआईटी गेट रिजल्ट को डाउनलोड करने का क्या प्रोसेस (How To Download GATE Result 2023) है.

कहां और कैसे चेक कर सकते है गेट रिजल्ट 2023 ( Where and How To Check GATE 2023 Result)

ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE 2023) परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट gate.iitk.ac.in पर जाकर अपना स्कोर कार्ड चेक कर पाएंगे. कहा जा रहा है कि शाम 4 के बाद रिजल्ट जारी किया जा सकता है. हालांकि एग्जाम में शामिल कैंडिडेट्स को ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करना होगा. उम्मीदवार अपना रिजल्ट देखने के लिए एनरोलमेंट आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा. नीचे रिजल्ट चेक करने का स्टेप बॉय स्टेप प्रोसेस बताया गया है.

ऐसे डाउनलोड कर पाएंगे गेट एग्जाम 2023 का रिजल्ट ( GATE 2023 Result Download Step By Step Process)

1- सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट gate.iitk.ac.in पर विजिट करें.

2- इसके बाद आपको होमपेज पर रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करना होगा.

3- अब आपको एनरोलमेंट आईडी और पासवर्ड दर्ज करने के बाद लॉग करना होगा.

4 - सब्मिट करने के बाद आपका रिजल्ट स्क्रीन पर सामने आ जाएगा.

5- आप भविष्य के लिए रिजल्ट का एक प्रिंटआउट अपने पास रख सकते हैं.

फरवरी में हुई गेट 2023 परीक्षा ( GATE 2023 Exam Date)

गेट 2023 परीक्षा का आयोजन 11 और 12 फरवरी को देशभर में अलग-अलग 4511 सेंटरों पर किया गया था. बता दें कि 21 फरवरी आईआईटी कानपुर ने गेट 2023 परीक्षा की आंसर की ( GATE 2023 Answer Key) जारी की थी. साथ ही उम्मीदवारों को 25 फरवरी तक आपत्तियां दर्ज कराना का समय दिया गया था.