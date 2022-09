Suresh Raina के फैंस के लिए खुशखबरी, इस टी-20 लीग में मैदान पर रन बरसाते दिखेंगे 'मिस्टर आईपीएल'

लखनऊ: भारतीय टीम के धाकड़ बल्लेबाजों में से एक सुरेश रैना ने मंगलवार को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया. जिसके बाद अब वह घरेलु क्रिकेट भी खेलते दिखाई नहीं देंगे. लेकिन विदेशी टी-20 लीग में उनके बल्ले से चौके-छक्के लगते दिखाई दे सकते हैं. वहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने भी रैना की जमकर प्रशंसा की है. सीएम योगी ने लिखा कि आपने संन्यास का फैसला भले ले लिया हो लेकिन आपमें अभी बहुत क्रिकेट बाकी है. खुशखबरी है ये कि जल्द ही फैंस उनको ताबड़तोड़ बैटिंग को मैदान पर देख पाएंगे.

दरअसल, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रिकेटर सुरेश रैना ने उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) ले लिया है. साथ ही इस बारे में बीसीसीआई सचिव जय शाह और राजीव शुक्ला को भी जानकारी दे चुके हैं. जिसके बाद वह अन्य लीग खेलने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं. वह दो से तीन साल और क्रिकेट खेलना चाहते हैं. मिस्टर आईपीएल कहे जाने वाले रैना रोड सेफ्टी सीरीज में खेलते दिखाई देंगे. इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका, यूएई, श्रीलंका, आस्ट्रेलिया की लीग में भी शामिल हो सकते हैं.

Hold on your nerves, we have something more for you!@ImRaina, who is also the first Indian to score in all the 3 formats, is all set to join India Legends for the second season of the Road Safety World Series #RoadSafetyWorldSeries #RSWS #YehJungHaiLegendary #SureshRaina pic.twitter.com/JDo8lEde5P

— Road Safety World Series (@RSWorldSeries) September 6, 2022