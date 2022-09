Shilpi Raj Ka Gaana 2022: माई के दर्शन के लिए फॉर्च्यूनर लेके खड़े थे गुंजन सिंह, प्रीति राय ने की देरी तो हुए नाराज

Gunjan Singh And Shilpi Raj New Bhojpuri Devi Geet 2022: भोजपुरी सिनेमा के युवा सिंगर गुंजन सिंह (Gunjan Singh) और शिल्पी राज ( Shilpi Raj ) का नया भोजपुरी देवी गीत (New Bhojpuri Devi Geet ) "आवतानी सूनर चूनर लेके" (Awatani Sunar Chunar Leke ) रिलीज हो गया है. "आवतानी सूनर चूनर लेके" नवरात्रि भोजपुरी सॉन्ग रिलीज होने के साथ ही इंटरनेट पर धमाल मचाने लगा है. इस गाने को सारेगमा हम भोजपुरी यूट्यूब पर गुरुवार को नवरात्रि के चौथे दिन (Navratri 4th Day 2022 ) जारी किया गया है.

"आवतानी सूनर चूनर लेके" भोजपुरी नवरात्रि सॉन्ग को गुंजन सिंह और शिल्पी राज ने गाया है. इस गाने में गुंजन सिंह के साथ भोजपुरी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस प्रीति राय नजर आ रही हैं. गुंजन और प्रीति की जोड़ी को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं. दोनों की जोड़ी इस गाने में धमाल मचा रही है. वीडियो में गुंजन सिंह पूजा के लिए मंदिर जाने वाले होते हैं. वह घर के बाहर फॉर्च्यूनर लेके खड़े होते हैं. कहते हैं कि 'मेकअप में देरी काहे करेलु खड़ा बानी फॉर्च्यूनर लेके. प्रीति राय कहती हैं मईया पर चढ़ावे के खातिर आवत बानी सुनर चुनर लेके. फिर गुंजन सिंह कहते हैं. पूजवे के बेरा काहे देरी करेलू एक ही गो काम बेरी बेरी करेलु'.

वहीं, इस गाने की लिरिक्स को गौतम राय और काला नाग ने लिखा है. गाने में म्यूजिक प्रियांशु सिंह ने दिया है. आर्यन देव के निर्देशन में यह गाना बना है."आवतानी सूनर चूनर लेके" को सारेगमा हम भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है. इस गाने को हजारों लोग देख चुके हैं.वीडियो को देख के ऐसा लग रहा है कि दूर्गा पूजा के पंडालों में इस गाने को काफी पंसद किया जाएगा.

देखें वीडियो