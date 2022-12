Happy New Year 2023 Wishes : नए साल पर ये 5 मैसेज कतई न भेजें, बिगड़ सकते है रिश्ते

Happy New Year 2023 Wishes : हैप्पी न्यू ईयर के स्वागत के साथ व्हाट्सएप पर मैसेज (Happy New Year best whatsapp message) की बमबारी बस शुरू होने वाली है. ऐसे में हर कोई गूगल पर ऐसे संदेश खोजता है, जिनके जरिये वो अपनों को खुश कर सके. उनका आशीर्वाद ले सके या फिर उनके दिल को छू सके. लेकिन क्या आपको पता है कि हैप्पी न्यू ईयर (Happy New Year Wishes 2023 Quotes SMS Shayari) पर कुछ ऐसे संदेश आपके प्रियजनों को खुश करने की बजाय नाराज कर सकते हैं. यहां अपने गूगल सर्च से ही ऐसे मैसेज खोज निकाले हैं, जो बताएंगे कि ऐसे नया साल मुबारक का मैसेज किसी को न भेजें.

1.न्यू ईयर पर प्यार का इजहार ठीक नहीं

मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो सीधे न्यू ईयर (New Year Romantic Message) के दिन किसी को मैसेज भेजकर प्रपोज करने से बचें. न्यू ईयर पर आई लव यू का मैसेज (I Love You) आपके रिश्ते को पटरी से उतार सकता है.न्यू ईयर इवेंट या पार्टी में भी ब्वॉयफ्रैंड या गर्लफ्रैंड से डेटिंग के लिए मिलते हैं तो उस दिन को इंज्वॉय करे न कि प्यार का इजहार करें. नए साल पर ऐसे अचानक प्यार का इजहार रिश्ते को पटरी से उतार सकता है.

2. न्यू ईयर पर ओल्ड हिस्ट्री न खोलें

मनोवैज्ञानिकों की राय है कि अगर आपके किसी के साथ रिश्ते सही नहीं चल रहे हैं तो न्यू ईयर पर आप उससे रिश्ते सुधारने के लिए हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज (Happy New Year Messages for 2023) तो भेज सकते हैं. लेकिन मैसेज के साथ ही रिश्तों में आई कड़वाहट या खटास की वजहों को लेकर चर्चा न करें. न ही खुद को या सामने वाले को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए सही गलत साबित करने की कोशिश करें.

3. हालात को भी समझें

अगर आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार या ब्वॉयफ्रैंड गर्लफ्रैंड हाल ही में किसी दुर्घटना से गुजरा है, उसकी नौकरी छूट गई है, उसके परिवार में किसी की मौत हुई है, तो फिर उसे न्यू ईयर का मैसेज (happy new year 2023 wishes for whatsapp) कतई न भेजें. यह उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की बजाय आपके प्रति कड़वाहट बढ़ा सकता है. ऐसे में उसे फोन कर लेना, उसकी मदद की पेशकश करना या उसके दर्द को बांटना ज्यादा बेहतर है.

4. अनजान को मैसेज भेजना

अगर आप किसी से लंबे समय से नहीं मिले हैं. नहीं जानते हैं कि वो इस वक्त कहां और किस हालात में है तो भी उसे सीधे हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज भेजना ठीक नहीं है. कोरोना के दो सालों और फिर मंदी की आहट में लोगों की आर्थिक मानसिक और शारीरिक स्थिति पर बुरा प्रभाव डाला है. ऐसे में उसे न्यू ईयर का विश करना उलटा साबित हो सकता है, क्योंकि किसी को मुश्किल वक्त में ऐसे शुभकामना संदेश (happy new year 2023 wishes in hindi) कतई नहीं सुहाते.

5. जूनियर-सीनियर का ख्याल रखें

अगर आप ऑफिस, कंपनी या कारोबार में किसी सीनियर को न्यू ईयर विश (happy new year whatsapp status) का मैसेज भेजते हैं तो भी सावधान रहें. खासकर अगर आपकी बॉस या सीनियर महिला हो. या जिसे मैसेज भेज रहे हों वो फीमेल सहकर्मी है. ऐसे में हैप्पी न्यू ईयर मैसेज में भावनाओं को उड़ेलने का प्रयास न करें. शिष्टता और मर्यादा का ख्याल रखना जरूरी है. अन्यथा आपकी इमेज को नुकसान हो सकता है. हैप्पी न्यू ईयर से जुड़े जोक्स (Happy New Year Jokes 2023), फनी मैसेज (Funny Message) या हल्के-फुल्के कमेंट (happy new year memes) वाले वीडियो भी सीनियर या महिलाकर्मियों को न भेजें. नए साल की शुभकामनायें भेजने (happy new year whatsapp chat) भेजने में लंबी चौड़ी व्हाट्सएप चैट करना भी उचित नहीं हैं.

