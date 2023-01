Heavy Earthquake In Noida UP: दिल्ली-एनसीआर में भूकंप के तेज झटके, 30 सेकंड तक महसूस किए गए झटके

Heavy Earthquake In Noida UP: 24 जनवरी 2023 को दोपहर 2.30 बजे के आसपास दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. इसके अलावा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी भूकंप के झटकों का असर महसूस किया गया है. लखनऊ में करीब 2 से 3 सेकंड तक भूकंप के झटकों को महसूस किया गया.

इसके अलावा उत्तराखंड के चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, देहरादून, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ के अलावा कई जिलों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. हरियाणा में भी भूकंप के झटकों का असर देखा गया है. इसके बारे में नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने ट्वीट कर दी है. बता दें कि इससे पहले 5 जनवरी को भी दिल्ली समेत एनसीआर क्षेत्र में भूकंप के तेज झटकों से धरती डोली थी. तब इसका केंद्र अफगानिस्तान का हिंदुकुश क्षेत्र था.

Earthquake of Magnitude:5.8, Occurred on 24-01-2023, 14:28:31 IST, Lat: 29.41 & Long: 81.68, Depth: 10 Km ,Location: Nepal for more information Download the BhooKamp App https://t.co/gSZOFnURgY@ndmaindia @Indiametdept @Dr_Mishra1966 @Ravi_MoES @OfficeOfDrJS @PMOIndia pic.twitter.com/y1Ak7VbvFB

— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) January 24, 2023

जानकारी के मुताबिक नेपाल भूकंप का एपिसेंटर था. दोपहर करीब 2 बजकर 28 मिनट पर भारत के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए. भूकंप की तीव्रता 5.8 मापी गई है. भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था. भूकंप के झटके महसूस करने के बाद घबराए लोग अपने-्अपने घरों से बाहर निकल आए. हालांकि अभी तक किसी जानमाल के नुकसान की जानकारी नहीं मिली है.

(इस खबर को अपडेट किया जा रहा है)