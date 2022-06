किचन से कॉकरोच को भगाने के लिए बेहद काम के हैं ये घरेलू नुस्खे, दोबारा घर में नहीं भटकेंगे!

How To Get Rid Of Cockroaches: घर का चाहे किचन हो या स्टोर रूम इनमें सबसे ज्यादा किसी चीज से लोग परेशान रहते हैं तो वह हैं कॉकरोच से. गर्मियों में तो इनकी संख्या और बढ़ जाती है. इनको खत्म करने के लिए लोग तरह-तरह के नुस्खे-केमिकल्स का प्रयोग करते हैं. लेकिन फिर भी ये नहीं भागते. आज हम आपको कुछ उपाय बताएंगे जिनकी मदद से कॉकरोच से छुटकारा पा सकते हैं.