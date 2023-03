IND vs AUS 3rd ODI Live Streaming free: आज जीते तो ट्रॉफी पक्की, जानिए कब, कहां और कैसे देखें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग

IND vs AUS 3rd ODI Live Streaming free: भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम 22 मार्च यानी आज तीसरे वनडे में आमने-सामने होंगी. यह मैच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. सीरीज के लिहाज से यह अहम मुकाबला है, क्योंकि भारत-ऑस्ट्रेलिया में से जो भी टीम इस मैच में जीत दर्ज करेगी, ट्रॉफी पर उसी का कब्जा होगा. इसलिए दोनों टीमें मुकाबले को जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेंगी.जानिए मैच से जुड़ी डिटेल और तीसरे और निर्णायक मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग आप कहां देख पाएंगे.

तीसरा वनडे में टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर को दिखाना होगा दम

पहले दो वनडे में भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुआ था. शुभमन गिल से लेकर सूर्यकुमार यादव तक रनों के लिए जूझते दिखाई दिए. हालात यह थी कि पहले वनडे में 188 रनों का पीछा करने में भी टीम के पसीने छूट गए थे. हार की कगार पर खड़ी टीम इंडिया को केएल राहुल और रवीद्र जडेजा की साझेदारी की बदौलत जीत मिल सकी. वहीं दूसरे वनडे में भी खराब बैटिंग का सिलसिला जारी रहा, जिसकी वजह से टीम को 10 विकेट से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. तीसरे मैच में टॉप ऑर्डर को बल्ले से दम दिखाना होगा.

भारत-ऑस्ट्रेलिया तीसरे वनडे को कब और कहां देखें? (How to Watch IND vs AUS Live Streaming)

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 1.30 बजे से खेला जाएगा. मैच का लाइव प्रसारण आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं. डिज्नी+हॉटस्टार एप के जरिए भी आप मोबाइल और लैपटॉप पर लाइव स्ट्रीमिंग का मजा ले सकते हैं.



भारत की संभावित प्लेइंग 11 (India Probable Playing 11)

रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज.

ऑस्ट्रेलिया की संभावित प्लेइंग 11 (Australia Probable Playing 11)

मिचेल मार्श, ट्रैविस हेड, स्टीव स्मिथ (कप्तान), मारनस लाबुशाने, मार्कस स्टोइनिस, एलेक्स केरी (विकेटकीपर), कैमरन ग्रीन/एश्टन एगर, मिचेल स्टार्क, नाथन एलिस, एडम ज़म्पा, सीन एबॉट.