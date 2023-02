IND W vs IRE W Live Streaming: आज आयरलैंड से भिड़ेगी इंडिया, जानिए कब और कहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग

IND W vs IRE Match Live Streaming: आईसीसी महिला टी-20 वर्ल्डकप (ICC Womens T20 World Cup 2023) में टीम इंडिया का 20 फरवरी यानी आयरलैंड (india W vs ireland W) से मुकाबला होगा. इंग्लैंड के खिलाफ मिली हार के बाद भारतीय टीम इस मैच को बड़े अंतर से जीतकर सेमीफाइनल की दावेदारी पक्की करना चाहेगी. अब तक भारत ने तीन मैच खेले हैं, जिनमें से दो में जीत दर्ज की है. जानिए आज का मैच कब, कहां खेला जाएगा, साथ ही मैच की लाइव स्ट्रीमिंग (IND W vs IRE Match Live Streaming) कहां देख सकते हैं.

भारत-आयरलैंड के बीच मैच कब खेला जाएगा? (India W vs Ireland W Match Date)

आईसीसी महिला टी-20 वर्ल्डकप में भारत और आयरलैंड की महिला टीम के बीच मुकाबला 20 फरवरी को खेला जाएगा.

भारत-आयरलैंड के बीच मैच कब शुरू होगा? (India W vs Ireland W Match Time)

भारत और आयरलैंड की महिला टीम के बीच मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 6.30 बजे से शुरू होगा.

भारत-आयरलैंड के बीच मुकाबला किस स्टेडियम में खेला जाएगा? (India W vs Ireland W Match Venue)

आईसीसी महिला टी-20 वर्ल्डकप में भारत और आयरलैंड के बीच यह मैच

भारत और आयरलैंड के बीच होने वाले इस मैच को टीवी पर कहां देख सकते हैं? (India W vs Ireland W Match Free Channel)

आईसीसी महिला टी-20 वर्ल्डकप के मैचों का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स के चैनल पर किया जा रहा है. जिन पर आप मैच को देख सकते हैं. इसके अलावा डीडी स्पोर्ट्स पर भी आप मुफ्त में भारतीय टीम के मैचों का आनंद ले सकते हैं.

भारत और आयरलैंड के बीच होने वाले इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल-लैपटॉप पर कहां देख सकते हैं? (India W vs Ireland W Match Live Streaming)

भारत और आयरलैंड के बीच होने वाले इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप मोबाइल-लैपटॉप पर डिज्नी+हॉटस्टार एप के जरिए देख सकते हैं.