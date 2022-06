IPL Media Auction के लिए ZEEL ने BCCI को दी बधाई

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्पोर्ट्स लीग बन गई है. मंगलवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने IPL को क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ा प्रसारण करार देते हुए आईपीएल के मीडिया अधिकार 48390 करोड़ रुपये में बेच दिए. ये मीडिया राइट्स 2023 से 2027 तक के लिए बेचे गए.

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के मीडिया राइट्स के लिए ई-ऑक्शन खत्म होने के बाद ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ZEEL) ने एक बयान जारी किया. ZEEL के बिजनेस प्रेसिडेंट राहुल जौहरी ने कहा कि ZEE एक अत्यंत कुशल और पारदर्शी ई-ऑक्शन प्रक्रिया के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को बधाई देना चाहता है.

उन्होंने कहा कि आईपीएल मीडिया राइट्स ई ऑक्शन प्रक्रिया में ज़ी की भागीदारी को सक्षम बनाने में उनके अटूट समर्थन के लिए हम बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली, बोर्ड सचिव जय शाह और कोषाध्यक्ष अरुण धूमल के आभारी हैं. राहुल जौहरी ने कहा कि ZEE में हम अपने सभी हितधारकों के लिए मूल्य सृजन के माध्यम से सभी व्यावसायिक निर्णयों का मूल्यांकन करते हैं और हम प्रत्येक खेल संपत्ति का उसी नजरिये से मूल्यांकन करना जारी रखेंगे. बता दें कि ZEEL ने IPL मीडिया राइट्स ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लिया था.कंपनी का मुख्य फोकस डिजिटल अधिकार था.

मैच कीमत के आधार पर दूसरी सबसे बड़ी खेल लीग

इससे पहले बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने ट्वीट किया ,‘मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि स्टार इंडिया ने भारत के टीवी अधिकार 23575 करोड़ रुपये में खरीदे हैं. कोरोना महामारी में दो साल जाने के बावजूद बीसीसीआई की संगठनात्मक क्षमता की यह बानगी है. उन्होंने कहा, शुरुआत से ही आईपीएल तरक्की की इबारत लिखता रहा है और आज भारतीय क्रिकेट के लिये सुनहरा दिन है, जब ब्रांड आईपीएल ने ई नीलामी के जरिये नई ऊंचाइयों को छुआ है, जिसका नतीजा 48390 करोड़ रुपये है. अब आईपीएल प्रति मैच कीमत के आधार पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खेल लीग है.

