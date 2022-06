IRCTC Tour Package: IRCTC दे रहा दार्जिलिंग और गंगटोक घूमने का सुनहरा मौका, आसानी से ऐसे करें बुकिंग

IRCTC Tour Package: गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही सभी के घूमनें की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं. इस मौसम में गर्मी से बचने के लिए लोग पहाड़ी इलाकों में जाना पसंद करते हैं. अगर आप भी ऐसा ही कुछ प्लान कर रहे है, तो ये खबर आपके काम की है. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत दार्जिलिंग और गंगटोक के लिए एक स्पेशल टूर पैकेज लेकर आया हैं.

IRCTC ने ट्वीट कर दी जानकारी

आइआरसीटीसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ट्वीट करके इस पैकेज की जानकारी दी है.

Mesmerizing attractions of Darjeeling and gangtok awaits you. #Book the IRCTC Air tour package of ₹42750/- pp* for 6D/5N. For bookings and details, visit https://t.co/SZqqrNDfl9@AmritMahotsav

— IRCTC (@IRCTCofficial) June 1, 2022