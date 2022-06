IRCTC बेहद सस्ते में लेकर आया है शानदार टूर पैकेज, कान्हा नेशनल पार्क घूमने का उठाएं लुत्फ

IRCTC Tour Package: अगर आप घर बैठ-बैठे बोर हो रहे हैं या काम से थोड़ा ब्रेक लेकर कहीं घूमने जाना चाहते हैं, तो यह आपके काम की खबर हो सकती है. अगर आपको प्राकृतिक जगहों के खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठाना पसंद है. जंगल और जंगली जानवरों को देखने में दिलचस्पी रखते हैं, तो आपको कान्हा नेशनल पार्क (Kanha National Park) घूमने जाना चाहिए. दरअसल, आईआरसीटीसी आपके लिए बेहद शानदार पैकेज लेकर आया है. इस टूर पैकेज के तहत आपको मध्य प्रदेश स्थित कान्हा नेशनल पार्क की सैर करने का बेहतरीन मौका मिल रहा है.

पैकेज मे मिलेंगी ये सुविधाएं

आईआरसीटीसी का यह पैकेज 4 दिन और 3 रात का है. इस पैकेज में आप जीप सफारी का लुत्फ उठा सकते हैं. इसके अलावा इस टूर पैकेज में यात्रियों के जाने-आने से लेकर ठहरने और खाने-पीने तक की व्यवस्था शामिल है. इस टूर पैकेज की शुरुआत रायपुर से होगी. इस पैकेज में ट्रैवल इंश्‍योरेंस की सुविधा भी शामिल है.

Adventurer or wildlife photographer, Visit the Kanha National Park & explore the Safari through different habitats with IRCTC for 4D/3N starts from ₹25,795/- pp* onwards. For details, visit https://t.co/F0KwfvDOJj @AmritMahotsav

— IRCTC (@IRCTCofficial) June 27, 2022