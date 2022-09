खोजो तो जानें: घरों में लगे हैं 'Sold' के साइन, क्या आप खोज पाएंगे कहां लगा है 'For Sale' का बोर्ड?

Find the Hidden Object in Photo: इस फोटो में छुपे For Sale साइन बोर्ड ढूंढकर दिखाइए... याद रहे आपके पास केवल 20 सेकंड का समय है, ताकि यह देखा जा सके आप कितनी जल्दी इस जानवर को खोज सकते हैं...