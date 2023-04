LSG vs RR Head To Head: राजस्थान-लखनऊ के बीच होगी रोमांचक जंग, देखें दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़े

LSG vs RR Head To Head: आईपीएल में आज भिड़ंत ग्रुप की दो टॉप टीम राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपरजायंट्स (Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants) के बीच होगी. जानिए दोनों टीमों का अब तक का रिकॉर्ड कैसा रहा है.