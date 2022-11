लखनऊ में मकान बनवा रहे जज की पत्नी पर दबंगों ने किया हमला, न्यायाधीश की कनपटी पर तानी पिस्टल

Attack on Judge and his wife in Lucknow: दबंगों ने लाइसेंसी पिस्टल और राइफल भी लूट ली. विरोध करने पर जज की पत्नी और लड़के को जान से मारने की धमकी दी गई.