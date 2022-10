यूपी में डेंगू का डंक: 14 दिनों में मिले 3 हजार से ज्यादा मरीज और दो की मौत, लखनऊ समेत 10 जिलों में मच्छर का कहर

Dengue Attack In UP: राजधानी लखनऊ के सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में भर्ती डेंगू मरीजों का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया है. UP में डेंगू के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं.