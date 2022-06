यूपी के स्कूलों में मराठी को वैकल्पिक भाषा बनाने को लेकर महाराष्ट्र BJP के नेता ने CM Yogi को लिखा पत्र

लखनऊ: महाराष्ट्र भाजपा के उपाध्यक्ष कृपाशंकर सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है. जिसमें उन्होंने यूपी के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में छात्रों को मराठी को एक वैकल्पिक भाषा के रूप में शामिल करने का अनुरोध किया है.

महाराष्ट्र बीजेपी उपाध्यक्ष ने सीएम योगी को लिखा पत्र

दरअसल,महाराष्ट्र के भाजपा नेता कृपाशंकर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी को भेजे गए पत्र में लिखा है- "यह छात्रों को महाराष्ट्र में बेहतर नौकरी पाने में मदद कर सकता है." उन्होंने कहा कि अगर इस कदम को उठाया जाता है तो इससे उत्तर प्रदेश के छात्रों को महाराष्ट्र में बेहतर नौकरी पाने में मदद मिलेगी.

Maharashtra BJP leader Kripashankar Singh writes to Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath asking him to consider Marathi as an optional language for the students of Secondary and Higher Secondary in UP "that may help students in getting better jobs in Maharashtra." pic.twitter.com/JNgZnpGnEk

— ANI (@ANI) June 8, 2022