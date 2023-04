Delhi: मेट्रों में ओरल सेक्स और हस्तमैथुन का वीडियो वायरल, दिल्ली पुलिस ने किया मामला दर्ज

Delhi Metro: पिछले कई दिनों से दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) चर्चाओं में बनी हुई है. दिल्ली मेट्रों में अक्सर अश्लील हरकतों के वीडियो सामने आ रहे हैं. मेट्रों में खुलेआम की जा रही ऐसी हरकतों से आम यात्रियों को सफर करना मुश्किल हो गया है. दिल्ली मेट्रों से अश्लीलता का नया वीडियो सामने आया है. ओरल सेक्स (Oral sex) करने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

We request the commuters to conduct themselves responsibly while traveling by the Metro. If the other commuters notice any objectionable behaviour, they should report immediately the matter on the DMRC Helpline detailing the corridor, station, time etc.

— Delhi Metro Rail Corporation I कृपया मास्क पहनें (@OfficialDMRC) April 28, 2023