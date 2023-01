Air Pollution in UP : कड़ाके की ठंड के साथ दमघोंटू प्रदूषण की मार, यूपी के बड़े शहर बेहाल

Air Pollution in Noida Ghaziabad : उत्तर प्रदेश के बड़े शहर न केवल भीषण ठंड झेल रहे हैं, बल्कि जहरीली हवा के दमघोंटू माहौल का भी सामना कर रहे हैं. नोएडा, ग्रेटर नोएडा औऱ गाजियाबाद में वायु प्रदूषण के यही हालात बनकर उभरे हैं. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों की मानें तो नोएडा का औसतन एक्यूआई लेवल 461 दर्ज किया गया है.गाजियाबाद का औसतन एक्यूआई लेवल 272 है. हरियाणा के फरीदाबाद का औसतन एक्यूआई लेवल 299 रहा है.गुरुग्राम का औसतन एक्यूआई लेवल 409 दिख रहा है.दिल्ली मंगलवार को औसतन एक्यूआई 418 रहा, जो प्रदूषण गंभीर श्रेणी को दिखाता है.

