Bhojpuri Song Video: पवन सिंह ने आकांक्षा अवस्थी से बोला 'बड़ा अरमान जागे हो', मिला जबरदस्त जवाब

Pawan Singh And Mamta Raut New Bhojpuri Song 2021: भोजपुरी सिनेमा (Bhojpuri Cinema) के पॉवर स्टार पवन सिंह का नया भोजपुरी गाना 2021 (Pawan Singh New Bhojpuri Song 2021) 'बड़ा अरमान जागे हो' (Bada Arman Jage Ho) आउट हो गया है. 'बड़ा अरमान जागे हो' गाने को यशी फिल्म्स (Yashi Films) यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है. इस गाने को पवन सिंह और ममता राऊत ( Pawan Singh And Mamta Raut) ने गाया है.

'बड़ा अरमान जागे हो' गाने में पवन सिंह के साथ भोजपुरी सिनेमा की फेमस एक्ट्रेस आकांक्षा अवस्थी बेहद हॉट नजर आ रही हैं. जानकारी के मुताबिक पवन सिंह के इस म्यूजिक एल्बम की शूटिंग विदेश में हुई है. इस गाने की लिरिक्स और म्यूजिक गोविंदा ओझा ने दिया है.

पवन सिंह का नया भोजपुरी गाना 'बड़ा अरमान जागे हो' अब तक का सबसे जबरदस्त सॉन्ग हैं. इस गाने में आकांक्षा अवस्थी को पवन सिंह कहते दिख रहे है कि 'जियले के भूख बाडे़ ऐ धनिया'. इस गाने में दोनों की केमेस्ट्री ने फैंस के दिल की धड़कन बढ़ा दी है. इंटरनेट पर इस जोड़ी को काफी पसंद किया जा रहा है. पवन सिंह नए लुक में गर्दा उड़ा रहे हैं. इस गाने को अभी तक 16 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं.

