Petrol Diesel Price: जारी हुए पेट्रोल डीजल के आज के ताजा रेट, जानें महीने के आखिरी सोमवार को यूपी में तेल सस्ता हुआ या महंगा

शहरों के पेट्रोल और डीजल (Petrol-Diesel) के लेटेस्ट दाम अपडेट कर दिए हैं. राष्ट्रीय बाजार में आज, 30 मई 2022 को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. 21 मई को केंद्र की मोदी सरकार ने वाहन ईंधन (पेट्रोल-डीजल) पर एक्साइज