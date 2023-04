Kaam Ki Khabar: खाते में नहीं है पैसा फिर भी निकाल सकते हैं 10 हजार रुपये, जानिए कौन उठा सकता है फायदा

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana: प्रधानमंत्री जनधन योजना (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana) केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है. जनधन योजना का उद्देश्य लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना है. इस योजना को साल 2014 में शुरू किया गया था, जिसके तहत जीरो बैलेंस खाता खुलवाया जा सकता है. इसके जरिए खाताधारक को दुर्घटना बीमा, चेकबुक, डेबिट कार्ड और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की जैसी कई सुविधाएं मिलती हैं.

ओवरड्राफ्ट की मिलती है सुविधा (Jan Dhan Account Loan Facility)

जनधन खाते के तहत खाताधारक को ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है, जिसके तहत जीरो अकाउंट बैलेंस पर भी 10 हजार रुपये तक के लोन की सुविधा मिलती है. इससे पहले जनधन खाताधारकों को 5 हजार रुपये के ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है. जिसे बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दिया गया है. इस सुविधा का लाभ केवल जनधन अकाउंट होल्डर ही उठा सकते हैं.

ओवरड्राफ्ट का फायदा लेने के लिए ये हैं शर्तें (Jan Dhan Account Loan Facility Criteria)

जनधन खाते से ओवरड्राफ्ट की सुविधा का लाभ लेने के लिए कुछ चीजें हैं, जिनका पूरा होना जरूरी है. ओवरड्राफ्ट की सुविधा लेने के लिए जनधन अकाउंट का 6 महीने पुराना होना जरूरी है. अगर ऐसा नहीं है तो आप केवल 2 हजार रुपये के ओवरड्राफ्ट की सुविधा उठा सकते हैं. इस सुविधा का लाभ लेने वाले खाताधारक की उम्र 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

कैसे खुलवा सकते हैं जनधन खाता ( How To Apply for Jan Dhan Account)

जनधन खाता किसी पब्लिक सेक्टर बैंक या प्राइवेट बैंक में खुलवाया जा सकता है. जनधन अकाउंट खुलवाने के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड का होना अनिवार्य है. साथ ही खाताधारक की न्यूनतम उम्र 10 वर्ष तय की गई है. आप अपने सेविंग अकाउंट को जनधन खाते में बदल सकते हैं. इसके लिए आपको अपनी होम ब्रांच पर संपर्क करना होगा.