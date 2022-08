Raksha Bandhan पर बहनों को सीएम योगी का तोहफा, अगले दो दिन रोडवेज बसों में मिलेगा Free सफर

Free Bus Service in UP on Raksha Bandhan 2022: रक्षाबंधन के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अगले दो दिनों तक प्रदेश की महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में मुफ्त सफर की सौगात दी है.