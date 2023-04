Sachin Tendulkar 50TH Birthday wishes: सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन पर सहवाग से लेकर रवि शास्त्री तक ने अनोखे अंदाज में दी बधाइयां

Sachin Tendulkar 50TH Birthday wishes: क्रिकेट के 'भगवान' कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का आज 50वां जन्मदिन है. 24 अप्रैल 1973 को मुंबई में जन्मे सचिन ने महज 16 साल की उम्र में ऐसा बल्ला थामा कि क्रिकेट के इतिहास में न जाने कितने रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए. सचिन के बर्थडे पर क्रिकेट और बॉलीवुड के कई सितारों ने बधाई दी है.

टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने सचिन तेंदुलकर को खास अंदाज में बधाई दी है. उन्होंने लिखा, मैदान पर जो आपने कहा, उसका उल्टा ही किया, तो आज आपके 50वें जन्मदिन पर तो आपको शीर्षासन करके विश करना ही था.आपको जन्मदिन की बहुत बधाई. पाजी, आप जियो हज़ारों साल, साल के दिन हो एक करोड़.

रवि शास्त्री ने लिखा, जन्मदिन मुबारक हो, बिग बॉस! जीवन में अर्धशतक. बहुत बढ़िया. आपको एक एक शानदार वर्ष की शुभकामनाएं.

हर्षा भोगले ने लिखा, आपके 100 शतक, एक अमर क्रिकेटर की पहचान थे लेकिन इस 50 को इसलिए भी मनाना चाहिए क्योंकि यह एक विशिष्ट व्यक्ति का है. आपको जानकर वह व्यक्ति दिल को छू गया क्योंकि आपने शोहरत और दौलत को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया. आपको कई वर्षों के संतोष और आनंद की शुभकामनाएं. आपकी कार्य नीति, आपका रवैया और आपकी विनम्रता भारतीय क्रिकेटरों की हर पीढ़ी पर बनी रहे.

राजस्थान रॉयल्स ने अपने ऑफिशियल पेज से लिखा, जन्मदिन मुबारक हो, सचिन तेंदुलकर. आपके जैसा दूसरा कभी नहीं होगा!

दिनेश कार्तिक ने लिखा, सैकड़ों का शतक जडने को हैप्पी हाफ सेंचुरी! आपके उत्तम स्वास्थ्य और प्रसन्नता की कामना करता हूँ. पाजी!

हार्दिक पांडया ने लिखा, ''हमेशा एक प्रेरणा! आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं मास्टर ढेर सारा प्यार और खुशियां. ''

शिखर धवन ने लिखा, पाजी को जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई. ढेर सारा प्यार हमेशा

युवराज सिंह ने लिखा, आपके खास दिन पर ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं! आप दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और सुखी रहें.

सूर्यकुमार यादव ने लिखा, जन्मदिन की शुभकामनाएँ सर. आप हमारे प्रेरणा के निरंतर स्रोत हैं और मैं एमआई कैंप में हर रोज आपके साथ सीखने और बातचीत करने में सक्षम होने के लिए बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूं.

सुनील शेट्टी ने लिखा, एक दिग्गज के लिए एक और मील का पत्थर. जिसने लाखों युवाओं को अपने क्रिकेट के सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया है. सचिन तेंदुलकर को 50वें जन्मदिन की बधाई. आपके उत्तम स्वास्थ्य, प्रसन्नता और समृद्धि की सदैव कामना करता हूं.