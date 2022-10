Chhath Geet 2022:शिल्पी राज और समर सिंह का नया छठ गीत 2022 नाचे दउरा लेके माथे पे' हुआ रिलीज

Samar Singh And Shilpi Raj New Chhath Geet 2022: बिहार और यूपी का महापर्व छठ 2022 (Chhat 2022) में अब कुछ ही दिन रह गए हैं. छठ महापर्व की शुरुआत 28 अक्टूबर को नहाय-खाय के साथ हो रहा है. इसके अगले दिन यानी 29 अक्टूबर को खरना है. धार्मिक मान्यता है कि छठ पर्व में भगवान सूर्य और छठी मैया की विधिवत पूजा-अर्चना करने से हर मनोकामना पूरी होती है. छठ व्रत के दौरान व्रती 36 घंटों का निर्जला उपवास रखते हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है. छठ से ठीक पहले भोजपुरी छठ गीत आने शुरू हो गए हैं. भोजपुरी सिनेमा के युवा स्टार अरविंद अकेला कल्लू, अंकुश राजा, प्रियंका सिंह के बाद समर सिंह का नया छठ गीत 2022 (New Chhath Geet 2022) 'नाचे दउरा लेके माथे पे ' ( Naache Daura Leke Maathey Pe) रिलीज हो गया है.

'नाचे दउरा लेके माथे पे 'भोजपुरी छठ गीत 2022 को शिल्पी राज और समर सिंह ने गाया है. लेटेस्ट भोजपुरी छठ गीत 2022 में समर सिंह के साथ भोजपुरी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस मेघा नजर आ रही हैं. दोनों की जोड़ी को फैंस भी खूब पसंद कर रहे हैं. गाने के वीडियो में समर सिंह की साली को अपने जीजा के गांव का छठ काफी पसंद आता है. वह अपने जीजा जी से हर साल छठ में उनके गांव आने की बात बोलती हैं.

स्पेशल छठ गीत 2022 में समर सिंह का अलग ही अंदाज देखने को मिला है. समर सिंह छठी मईया की भक्ती में लीन नजर आ रहे हैं. समर सिंह धोती, टीशर्ट और टी-शर्ट में में डासं करते हुए नजर आ रहे हैं.वहीं, इस गाने की लिरिक्स को आलोक यादव ने लिखा है. म्यूजिक बप्पी लहरी और एडीआए आनंद ने दिया है. जबकि वीडियो गोल्डी जायसवाल के निर्देशन में बना है.

