Cold Wave Alert in UP : यूपी मे 15 जनवरी से मौसम के कोल्ड अटैक का खतरा, मौसम विभाग की चेतावनी

Weather Alert in UP : उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड यानी शीत लहर का दौर अभी थमा नहीं है. मौसम विभाग ने 15 जनवरी के बाद शीत लहर का दूसरा दौर शुरू होने की चेतावनी जारी की है, जो 19 जनवरी तक चलेगा. इस दौरान यूपी के कई इलाकों में पारा शून्य डिग्री तक भी जा सकता है. यूपी में जनवरी के दूसरे हफ्ते में कानपुर, इटावा समेत कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 3-4 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क चुका है. ऐसे में स्कूल कॉलेजों में 14-15 जनवरी तक अवकाश पहले ही घोषित किया जा चुका है.

*Visibility reported at 0530 hrs IST of today, the 13th January 2023 (in m)*

*West Rajasthan*: Churu 50, Jaisalmer and Bikaner 200 each

*Punjab*: Bhatinda 0

*Haryana*: Hisar 25

*Uttar Pradesh*: Bahraich 25, Lucknow, Gorakhpur and Varanasi 200 each, Agra 250 pic.twitter.com/2aW54tzDoy

— India Meteorological Department (@Indiametdept) January 13, 2023