Devi Geet: शिल्पी राज-अंकुश राजा का नया भोजपुरी गाना रिलीज, शिल्पी राघवानी नवरात्र में बुला रही 'बबुआ के पापा' को

Shilpi Raj And Ankush Raja New Bhojpuri Devi Geet 2022: शारदीय नवरात्रि 2022 शुरू होने में अब एक हफ्ते से भी कम का समय रह गया है. भक्त नवरात्रि की तैयारी शुरू कर दिए हैं. नवरात्रि 2022 से ठीक पहले भोजपुरी गाने रिलीज होने लगे हैं. भोजपुरी सिनेमा की ट्रेंडिंग सिंगर शिल्पी राज (Shilpi Raj) और अंकुश राजा (Ankush Raja) का नया भोजपुरी देवी गीत 2022 (New Bhojpuri Devi Geet 2022) 'नवरात्र में आजा बबुआ के पापा' (Navratri me Aaja Babua Ke Papa) का रिलीज हो गया है. इस गाने को अंकुश राजा भक्ति यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है.

'नवरात्र में आजा बबुआ के पापा' गाने को अंकुश राजा (Ankush Raja) और शिल्पी राज (Shilpi Raj) ने गाया है. इस गाने में अंकुश राजा के साथ भोजपुरी सिनेमा के मशहूर एक्ट्रेस और गोपालगंज की क्वीन शिल्पी राघवानी नजर आ रही हैं. अंकुश राजा और शिल्पी राघवानी की जोड़ी को भोजपुरिया फैंस खूब पसंद कर रहे हैं. गाने के वीडियो में शिल्पी राघवानी के पति बाहर कमा रहे होते हैं. नवरात्री आने पर वह अपने पति को नव दिन के लिए घर बुला रही होती हैं.

'नवरात्र में आजा बबुआ के पापा' गाने की लिरिक्स को बॉस रामपुरी ने लिखा है. म्यूजिक आर्य शर्मा ने दिया है. गाने में शिल्पी राघवानी अपने पति अंकुश राजा को कॉल कहती हैं तो अंकुश राजा बोलते हैं " काहे धनिया तू हमके बोलावत ताड़ू, करेलू कॉल कहेलू कुछू ना...इस पर शिल्पी राघवानी कहती हैं कि साल भर कतईही तू रहिए दिल्ली चाहे ढ़ाका... नव दिन खातिर आजा बबुआ के पापा...."

